Der deutsche Nationalspieler Daniel Theis glaubt, dass in der NBA Marihuana bei den Spielern eine große Rolle spielt. "Kiffen abends nach dem Spiel finde ich grundsätzlich okay. Ich schätze, drei Viertel aller NBA-Spieler machen das jetzt schon regelmäßig. Viele haben Schwierigkeiten, nach Spielen abzuschalten und einzuschlafen. Sie wollen einfach runterkommen", sagte der Profi der Indiana Pacers in einem Interview der "Sport Bild".

Er finde das nicht verwerflich, weil Marihuana die Leistung nicht steigere und Alkohol einen viel schlimmeren Effekt habe. Theis selbst kifft nach eigenen Angaben nicht. "Ich mache das nicht, weil ich zum Glück gut einschlafen kann und zu Hause den Kindern kein schlechtes Beispiel geben möchte", sagte er.

Bei der anstehenden WM steht Cannabis auf der Dopingliste, in der kommenden NBA-Saison wird dagegen nicht mehr darauf getestet.