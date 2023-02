"Es ist Zeit, etwas Neues anzufangen", dachte sich wohl Robin Seidl, als er die Entscheidung traf, sich von seinem langjährigen Partner Philipp Waller mit sofortiger Wirkung zu trennen und neue Wege einzuschlagen. Ab sofort wird der Klagenfurter Beachvolleyballer gemeinsam mit dem Steirer Moritz Pristauz um die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris baggern. "Ich habe mich mit Moritz in der Vergangenheit immer wieder unterhalten. Wir haben ursprünglich den Gedanken gehabt, nach Olympia zusammen ein Team zu bilden. Ich habe aber in den letzten Wochen tief in mich hineingehört. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass schon jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um etwas zu verändern", erklärt der 33-jährige.