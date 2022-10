Die achte Runde der HLA Meisterliga bringt das erste Steirerderby. Die HSG aus Graz empfängt heute die BT Füchse im Sportpark. Es ist das Duell zweier Tabellennachbarn: Sowohl die Grazer als auch die Füchse haben in sieben Spielen drei Mal gewonnen und vier Mal verloren. "Das wird eine Tagesverfassungsgeschichte", sagt HSG-Trainer Rene Kramer und will vor dem Duell keinen Favoriten nennen. Die Höhen und Tiefen im Spiel der Grazer sind bekannt: "Bis auf einmal waren wir auch relativ zufrieden", sagt Kramer.

Die Entscheidung, mit einer jungen Mannschaft in die Saison zu gehen, ist bewusst getroffen. "Wir bereiten junge Spieler vor, der Kader der Füchse ist zusammengestellt, um sofort erfolgreich zu sein." So trifft etwa der 18-jährige HSG-Tormann Leon Bergmann auf den 89-fachen Nationalteamspieler Raul Santos im Trikot der Füchse. "Ich hoffe, wir wissen alles über unseren Gegner. Wir sind gut vorbereitet", sagt Kramer. Vor allem Bergmann hat es Füchse-Obmann Heinz Rumpold angetan: "Weltklasse, wie abgebrüht er sich in jungen Jahren präsentiert", sagt er.

Zumal die Füchse heute auf Torhüter Urh Brana verzichten müssen. Und Auch Rückraum Julian Schiffleitner fällt wohl aus, Christoph Neuhold sowieso bis Jahresende. "Ein Derby ist immer etwas Besonderes. Mit ein bisschen anderen Voraussetzungen", sagt Rumpold. Damit meint Rumpold, dass die Füchse in Graz heute gerne die Favoritenrolle für sich beanspruchen würden. Aber: "Der Verletzungsteufel macht uns da einen Strich durch die Rechnung."

Diesem Verletzungsteufel HSG-Manager Michael Schweighofer noch nicht ganz: "Mich würde es nicht verwundern, wenn der eine oder andere plötzlich gesundet", sagt er. Sollten sich die Ausfälle bewahrheiten, sieht er seine Mannschaft "leicht im Vorteil". Außerdem: "Wenn wir unter die ersten Acht wollen, dann müssen wir solche Spiele gewinnen."

Auch Rumpold sieht für die Grazer "aufgrund der Verletztenliste leichte Vorteile." Er warnt den Kontrahenten aber davor, die Füchse voreilig abzuschreiben: "Wir haben gegen Westwien toll gekämpft, gute Moral bewiesen. Das stimmt uns zuversichtlich." Was sich Rumpold erwartet? "Ein spektakuläres Handballspiel vor toller Kulisse." Und Schweighofer? "Ich hoffe auf unser erstes wirklich tolles Handballspiel in dieser Saison."