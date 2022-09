Tanner Giddings bleibt Graz erhalten: "Waren harte Verhandlungen"

Tanner Giddings ist einer jener Legionäre, die in der letzten Saison beim UBSC Graz für Furore sorgten – er konnte gehalten werden. Am 1. Oktober starten die Grazer gegen St. Pölten in die Saison.