Mit gerade einmal 17 Jahren ist Valentina Mogg bereits fixer Bestandteil des Hartberger Volleyball-Bundesligateams und mittlerweile auch Spielerin im U22-Nationalteam.

Die Oststeirerin macht in den vergangenen Monaten in der Halle und auf Sand auf sich aufmerksam und hat große Pläne. „In Zukunft kann ich mir schon vorstellen, im Ausland oder bei einem größeren Verein zu spielen. Jetzt heißt es aber einmal die Schule fertigmachen“, sagt sie. Im kommenden Jahr steht die Matura auf dem Programm, danach will sie den nächsten Schritt wagen.

Erfahrung hat sie genug. „Vor sieben Jahren bin ich mit einer Freundin mit zum Training gegangen. Seither begeistert mich der Sport.“ Auf ihrem weiteren Weg dürften auch die Erfolge des Vorjahres helfen, krönte sie sich in der U18-Klasse mit ihren Teamkolleginnen zur österreichischen Meisterin.