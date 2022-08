Erfolg weckt Begehrlichkeiten. Der UBSC Graz muss sich auf dem Spielersektor auf die ein oder andere Änderung einstellen - jene Legionäre, die zuletzt bei den Grazern groß aufgespielt haben, zieht es wohl alle in die Ferne. Da ist eine Erfolgsmeldung wie diese Balsam auf der Seele des Vereinsmanagements: Ervin Dragšič bleibt. Der Trainer geht in das vierte Jahr in Folge und ist somit eine der Konstanten im Verein.