Die 104. Auflage der PGA Championship findet heuer „in the middle of nowhere“ statt; in der Provinz. In Tulsa/Oklahoma werden ab Donnerstag die besten Profigolfer um ein Preisgeld von zwölf Millionen Dollar kämpfen. Gespielt wird im Southern Hills Country Club. Ungewöhnlich ist, dass Titelverteidiger Phil Mickelson auf einen Start verzichtet. Er setzt seine Auszeit vom Turniergolf, die er sich selbst nach streitbaren Aussagen vor mehreren Wochen auferlegt hatte, fort. Dafür wird Superstar Tiger Woods versuchen, zum fünften Mal die „Wanamaker Trophy“ zu gewinnen. Mit dabei im erlesenen Teilnehmerkreis beim zweiten Major-Turnier des Jahres sind mit Sepp Straka und Bernd Wiesberger auch zwei Österreicher.