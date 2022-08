Unglaubliche Szenen bei einem Darts-Turnier in Belgien: Bei den Antwerpen Open freute sich ein Spieler dermaßen, über einen Matchsieg, dass er einen Pfeil voller Freude Richtung Boden schleuderte.

Er zielte dabei aber so schlecht, dass der geworfene Pfeil den Fuß des Schiedsrichters traf und in diesem stecken blieb. Die Freude über den Aufstieg in die nächste Runde blieb also nur kurz - die "Tätlichkeit" gegen den Schiedsrichter wurde mit der Disqualifikation geahndet.