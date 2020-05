Boxen "Pensionisten" wollen für viele Millionen in den Ring

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Beide sind weit über 50 Jahre alt, können es aber noch immer nicht lassen und brauchen scheinbar auch Geld. Anders ist es nicht zu erklären, dass Mike Tyson und Evander Holyfield wieder in den Ring steigen wollen.

Mike Tyson gegen Evander Holyfield - diese Fight könnte es in naher Zukunft nochmals geben © Imago

Knapp 23 Jahre nach dem Ohren-Skandal zwischen Mike Tyson und Evander Holyfield mehren sich in US-Medien die Aussagen und Spekulationen über einen möglichen dritten Boxkampf

der ehemaligen Weltmeister. Holyfield, inzwischen 57 Jahre alt, und

Tyson, auch schon 53, haben in den vergangenen Tagen beide ihr

Comeback im Ring angekündigt und wollen in Showkämpfen auch für den

guten Zweck antreten.