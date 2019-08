Facebook

Felix Auböck © GEPA pictures

Felix Auböck hat am Sonntag bei den österreichischen Langbahn-Meisterschaften der Schwimmer in Innsbruck das Olympialimit über 800 Meter Kraul geschafft. Der in den USA lebende Niederösterreicher unterbot in 7:53,59 Minuten die Vorgabe um 0,72 Sekunden. Am Samstag hatte auch Marlene Kahler über 1.500 Meter Kraul einen Quotenplatz für Tokio 2020 erreicht.

Auböck war in Tirol gleich um rund achteinhalb Sekunden schneller als bei den Weltmeisterschaften im Juli in Gwangju. "Ich bin mit großer Wut im Bauch und nach der WM auch ziemlich frustriert hierher nach Innsbruck gekommen und wollte unbedingt noch vor der Sommerpause das Olympia-Limit schaffen", sagte der US-Student.