Mensur Suljovic bezwang in Premstätten den Niederländer Raymond van Barneveld 6:4.

Mensur Suljovic nach seinem Sieg über "Barney" © GEPA

Raymond van Barneveld machte es Mensur Suljovic nicht leicht, aber am Ende setzte sich der Österreicher durch. Die Nummer acht der Welt bezwang in der zweiten Runde der Austrian Darts Open in Premstätten die niederländische Legende nach 1:3-Rückstand mit 6:4 und trifft heute auf den englischen Linkshänder James Wade.

"Barney" begann äußerst stark, aber der Wiener steigerte sich mit Fortdauer der Partie und entschied das Match mit einer starken Doppelquote.

Auch die anderen Favoriten wie Weltmeister Michael van Gerwen, Rob Cross oder Daryl Gurney erreichten die dritte Runde, die am Sonntag ab 13 Uhr gespielt wird.