Rusty-Jake Rodriguez (l.) geht in Dänemark an den Start. © kk

Am Freitag beginnt in Kopenhagen das achte Event der European Tour im Darts. Mit dabei ist auch der erst 17-jährige Österreicher Rusty-Jake Rodriguez, der sich seinen Platz als einer von acht europäischen Qualifikanten sicherte. Zudem gehen 18 britische Qualifikanten, ein ost-europäischer Qualifikant, die Top 16 der pro Tour-Rangliste, vier dänische Qualifikanten und ein vom Verband ausgewählter Spieler an den Start.

Neben Rodriguez ist mit Mensur Suljovic ein zweiter Österreicher am Start. Die Auslosung für das Turnier erfolgt morgen, Rodriguez steigt am Freitag in das Geschehen ein, Suljovic erst am Samstag.

In der Weltrangliste liegt Rusty-Jake Rodriguez, Bruder von Rowby-John (Österreichs Nummer drei) und Roxy-James (Nummer 166 der Welt), auf dem 196. Platz. In der Rangliste der Development Tour, einem Turnier für Nachwuchsspieler, belegt Rusty-Jake Rodriguez den 21. Rang.