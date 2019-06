Das Überholmanöver von Max Verstappen im Endspurt des Formel-1-Rennens in Spielberg war nicht strafbar, der Sieg des Niederländers wurde bestätigt.

Formel 1 in Spielberg

Charles Leclerc (links) bleibt Zweiter, Max Verstappen siegt © GEPA pictures

Nach langem Zuwarten steht nun fest: Der Sieger des Formel-1-Rennens in Spielberg heißt Max Verstappen. Die Rennkommissare legten sich fest, dass das Überholmanöver gegen Charles Leclerc nicht strafbar war. Der Ferrari-Pilot Leclerc verbleibt damit auf dem zweiten Rang.

Das Urteil wurde wie folgt begründet: "Auto 33 wollte Auto 16 in Runde 69 in Kurve 3 überholen, indem er es dort ausbremste. Am Kurveneingang waren sie nebeneinander. Der Fahrer von Auto 33 hatte die volle Kontrolle über sein Fahrzeug, als er seinen Überholversuch auf der Innenseite startete."

"Auto 33 und Auto 16 fuhren Seite an Seite durch die Kurve. Es gab aber klarerweise nicht genug Platz für beide Fahrzeuge. Kurz nach dem späten Scheitelpunkt, am Kurvenausgang, gab es eine Berührung. Insgesamt kommen wir bei der Szene zu dem Schluss, dass kein Fahrer ganz oder mehrheitlich verantwortlich für den Zwischenfall war. Deshalb werten wir es als einen Rennzwischenfall."

Fehlentscheidung für Ferrari

Verstappen hat sich nach der Bestätigung seines Sieges im Formel-1-Grand-Prix von Österreich zufrieden gezeigt. "Wir sind Rennfahrer. Solche Dinge passieren in dem Sport", sagte der Niederländer am Sonntagabend in Spielberg. Charles Leclerc müsse die Entscheidung akzeptieren. "Charles ist ein großartiger Fahrer. Er wird sehr weit kommen."

Dafür, dass es zu einer leichten Berührung gekommen war, sei Leclerc verantwortlich gewesen. "Wir alle wissen, da ist eine (Asphalt-) Auslaufzone, deswegen macht er das. Wenn da Kies wäre wie in Kurve 4, macht man das nicht", erklärte Verstappen. "Es war natürlich ein gutes Gefühl, hier wieder zu gewinnen", resümierte der 21-Jährige den erfolgreichen Arbeitstag.

