Die MotoGP-Mannschaft von KTM hat sich für die nächste Saison neu aufgestellt. Wie das Unternehmen aus Oberösterreich am Donnerstag mitteilte, verpflichtete es mit dem Italiener Enea Bastianini und dem Spanier Maverick Vinales zwei absolute Hochkaräter für das Tech3-Team. In der WM-Wertung ist Bastianini aktuell Vierter und Vinales Sechster. Schon bekannt war, dass Supertalent Pedro Acosta in das KTM-Werksteam aufrückt, wo er 2025 neben Brad Binder fahren wird.

Bastianini (Spitzname „La Bestia“) ist seit 2021 in der MotoGP und gewann mit Ducati bisher fünf Rennen, 2022 wurde der heute 26-Jährige WM-Dritter. Der Spanier Vinales (29) hat 26 Siege und 26 Pole Positions erreicht, er wurde 2017 und 2019 WM-Dritter. Derzeit sitzt er auf einer Aprilia. Bei KTM erhielten beide Mehrjahresverträge, Details über die Laufzeiten wurden nicht genannt.

Alle vier Piloten erhalten im Prinzip das gleiche Motorrad und werden einheitlich im orangen KTM-Look auftreten. GasGas wird wieder aus der MotoGP verschwinden - um die Marke KTM zu stärken. „Wir sind sehr glücklich, dass wir sowohl Enea als auch Maverick in unser MotoGP-Projekt holen konnten und ihnen volle Werksunterstützung geben konnten, damit sie ihre Ziele weiter verfolgen und ihre maximale Leistung erreichen können“, sagte KTM-Motorsportdirektor Pit Beirer und betonte: „Es ist klar, dass wir über zwei der schnellsten Fahrer der Welt sprechen, und es ist ein Kompliment, dass sie uns und dem erstklassigen Betrieb vertrauen, den wir aufgebaut haben.“