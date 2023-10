Der weltmeisterliche Jubel von Max Verstappen könnte erstmals in der Formel-1-Historie nach einem Sprintrennen am Samstag erfolgen. Denn die Chancen stehen nicht schlecht, dass der 26-jährige Niederländer bereits einen Tag vor dem Grand Prix von Katar am Sonntag (19.00 Uhr) seinen Titelhattrick fixieren wird. Am Samstag (19.30/jeweils live ORF 1 und Sky) reichen dem Red-Bull-Star drei WM-Punkte, um seinem mexikanischen Teamkollegen Sergio Perez rechnerisch zu enteilen.

Mit einem sechsten Platz im kurzen Rennen über 19 Runden in der Nähe von Doha würde sich Verstappen schon vor dem 17. von 22 Saisonrennen zum Weltmeister krönen. "Hoffentlich wird es ein unvergessliches Wochenende", sagte der 13-fache Saisonsieger, der den dritten Titelgewinn in Serie am Samstag als "Hauptziel" ausgegeben hat. Insgesamt 400 Punkte hat Verstappen in diesem Jahr bereits gesammelt und damit 177 mehr als Perez, sein erster Verfolger.

Sollte Perez im Sprint maximal Vierter werden, wäre die WM ebenfalls entschieden. Nach dem vorzeitigen Gewinn der Konstrukteurswertung vor knapp zwei Wochen in Suzuka ist es also sehr wahrscheinlich, dass beim Austro-Rennstall Red Bull erneut die Korken knallen werden. Auch wenn die Ausgaben für Alkohol am Persischen Golf deutlich höher sind. "Da wird es teuer, für Alkohol herrschen unheimliche Preise", hatte Red-Bull-Motorsportkonsulent Helmut Marko schon in Japan gescherzt.

Beim bisher einzigen F1-Rennen auf dem Losail International Circuit vor zwei Jahren hatte sich Verstappen als Zweiter im Rennen nur Lewis Hamilton im Mercedes geschlagen geben müssen. Perez fuhr damals als Vierter über die Ziellinie. "Die Strecke dort macht wirklich Spaß, obwohl es für uns alle ein hartes Wochenende werden wird, weil es dort so heiß ist", betonte Verstappen. "Die Temperaturen werden es auf jeden Fall interessant machen."

Dass ein Formel-1-Weltmeister an einem Samstag gekürt wird, wäre allerdings kein Novum. So holte beispielsweise Nelson Piquet alle seine drei Titel (1981, 1983, 1987) an einem Samstag, da früher regelmäßig Rennen an diesem Tag stattfanden. Der Brasilianer Piquet dürfte sich übrigens auch für Verstappen freuen. Piquets Tochter Kelly ist mit dem Niederländer offiziell seit Anfang 2021 liiert.