"Laura ist nun eine große Schwester. Willkommen auf der Welt, Agnes. Wir lieben dich so sehr. Du bist ein Superstar." Mit diesen lieben Worten und vier Fotos teilte Kevin Magnussen die Freude über die Geburt seiner zweiten Tochter auf Instagram. Und innerhalb von zwölf Stunden freuten sich über 120.000 Menschen mit dem 30-jährigen Dänen. Darunter auch die Motorsportkollegen Pietro Fittipaldi und Jenson Button.

Lang kann sich der Haas-Pilot allerdings nicht seinen väterlichen Pflichten widmen. Bereits an diesem Wochenende steht das Rennen am Hungaroring in Ungarn auf dem Programm.