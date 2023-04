Es ist das erste Mal seit mehr als sieben Jahren, dass das neue Wunderkind der Formel 1 wieder ein Rennen in seiner Heimat fährt. Und sein erstes Autorennen überhaupt. „Vorher bin ich in Australien nur Kartrennen gefahren“, sagt Oscar Piastri. In der Startaufstellung der Formel 1 im Royal Albert Park in Melbourne stand er freilich schon einmal: 2015, als Grid Kid für Daniil Kwjat, hielt er dort die Fahne für den Russen. Zu Gesicht bekam er den damaligen Red Bull Piloten freilich nie – der blieb schon in der Aufwärmrunde mit einem technischen Defekt liegen, schaffte es gar nicht erst in die Startaufstellung...