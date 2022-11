1. Gibt es bei Red Bull doch noch den großen Knall?

Teamchef Christian Horner hat zwar erklärt, dass Daniel Ricciardo, der als Testfahrer 2023 zu Red Bull zurückkehren wird, kein Thema für einen Stammplatz im Team sei. Trotzdem scheint im Moment nicht ausgeschlossen, dass es wegen des GP von Brasilien noch einmal gewaltig knallt. Sergio Perez beschwerte sich schon direkt nach dem Rennen in Abu Dhabi, dass Verstappen vor ihm mit seiner Einstopp-Strategie zu langsam unterwegs gewesen sei. Etwas später legte sein Vater Antonio nach. "Max spürt heute schon den Atem von Checo in seinem Helm. Er hat noch nie einen ähnlichen Teamkollegen gehabt, die anderen waren viel schlechter. Checo gewinnt Rennen, die Max nicht gewinnen kann, die wirklich schwierigen Rennen." Das zeigt, dass entgegen allen öffentlichen Beteuerungen das Tischtuch zwischen den beiden Teamkollegen ziemlich zerschnitten ist. Was nicht selten damit endet, dass einer der beiden gehen muss. Und im Falle von Superstar Verstappen, der wahrscheinlich sogar ein gewisses Mitspracherecht in Richtung der Nummer zwei im Team hat, dürfte klar sein, wer da die besseren Karten hätte. Dass er lieber mit Ricciardo als Teamkollegen weitermachen würde, hat er anscheinend zumindest intern bereits vorsichtig angedeutet.

2. Fährt Mercedes 2023 wieder um den Titel?

Lange dauerte er zwar nicht, das Duell um den Weltmeistertitel in diesem Jahr war aber immer nur ein Zweikampf zwischen Ferrari und Red Bull. Mercedes war zu Beginn der Saison weit entfernt von Rennsiegen, geschweige denn einem WM-Titel. Der Sieg von George Russell in Brasilien bewies jedoch, dass die "Silberpfeile" den Abstand verringert haben und 2023 wohl wieder voll mitmischen werden. "Wir rechnen für nächstes Jahr voll mit ihnen", weiß auch Marko um die Stärke der Konkurrenz.

3. Bekommt Mick Schumacher seinen Testvertrag bei Mercedes?

Es spricht viel dafür, auch wenn Mercedes-Sportchef Toto Wolff betont, man habe noch nicht ernsthaft verhandelt. Das dürfte aber vor allem der Tatsache geschuldet sein, dass man erst noch abwarten wollte, ob sich für Schumacher nicht doch noch ein Platz bei Williams auftut. Dieser wurde jetzt aber auch offiziell an Logan Sargeant vergeben. Aber so wie Wolff gleichzeitig immer wieder die Verbundenheit zur Familie Schumacher betont und angesichts des Umstands, dass Mercedes nach dem Abgang von Nyck de Vries zu AlphaTauri einen dritten Fahrer braucht, ist die Lösung logisch.

4. Sieht man Sebastian Vettel noch einmal im Fahrerlager?

Wahrscheinlich nicht ganz so schnell – Vettel machte in Abu Dhabi den Eindruck, als müsste er jetzt einmal für sich selbst Klarheit finden, wie es wirklich für ihn weitergehen soll. Aber das Geplänkel mit Helmut Marko über eine mögliche Nachfolge in einer Führungsrolle bei Red Bull könnte irgendwann einmal doch etwas ernsthafter werden. Wie gut sich Vettel mit seinem früheren Team, mit dem er vier WM-Titel feierte, immer noch versteht, war gerade in Abu Dhabi wieder deutlich zu sehen. Wer auf jeden Fall schon früher ab und zu zurückkommen möchte, ist Papa Norbert Vettel: Der hat so viel Gefallen an seiner Rolle als Co-Kommentator bei Sky Deutschland gefunden, dass er 2023 gern ein paar Mal dabei sein möchte.

5. Übersteht Mattia Binotto den Winter als Ferrari-Teamchef?

Dass es Ferrari in Abu Dhabi zumindest gelang, den Vize-Weltmeistertitel für Charles Leclerc zu sichern und auch in der Konstrukteurs-WM als Zweiter deutlich vor Mercedes zu bleiben, könnte momentan erst einmal für etwas Entspannung in Maranello sorgen. Aber dass sich Ferrari-Oberboss Jon Elkann bei anderen Teamchefs im Fahrerlager von Andreas Seidl bis Frederic Vasseur schon einmal nach Interesse an einem Wechsel nach Italien umhörte, ist im Fahrerlager ein offenes Geheimnis.