Die Formel 1 hat den viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel vor dessen letztem Karriererennen verabschiedet. Die Fahrerkollegen standen vor dem abschließenden Saisonrennen in Abu Dhabi Spalier für den viermaligen Weltmeister. "DANKE SEB" stand auf einem Plakat in der Startaufstellung geschrieben. Dazu gab es am Sonntag eine Illustration des deutschen Rennfahrers.

Vettel winkte kurz vor dem Start ins Publikum, sein früherer Red-Bull-Rivale Mark Webber reichte ihm noch mal die Hand. Vater Norbert Vettel umarmte seinen Sohn, Alpine-Mann Fernando Alonso kam noch beim 35-Jährigen vorbei, als der schon im Auto saß, und wünschte ihm alles Gute.

Vettel startete in Abu Dhabi in sein 299. und letztes Formel-1-Rennen. Er will künftig mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und sich Projekten abseits der Motorsport-Königsklasse zuwenden. Der Hesse, der seine erfolgreichste Zeit bei Red Bull verbrachte, widmet sich seit einigen Jahren aktiv den Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz.