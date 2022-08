Es sei ihm einfach zu stressig, sagte Lewis Hamilton (37) in einem Interview mit der US-Zeitschrift Vanity Fair, die ihm die Coverstory widmete. Die Plauderei mit dem Journalisten fand bei einer Fahrt mit einem kleinen Elektroauto über die Straßen in Südfrankreich statt, hinauf nach Eze, in der Nähe von Nizza.

"Am besten ist, wir steigen gleich wieder aus. Es ist verrückt", urteilte Hamilton. Er fährt nicht gerne wie die restliche Welt. Mit einem Verkehr in zwei Richtungen, mit Gegenverkehr, Fußgängern und Kreuzungen.

© Vanityfair

Noch ist die Formel 1 ja auf Sommerurlaub. Weiter geht es am 28. August mit dem GP von Belgien in Spa-Francorchamps.