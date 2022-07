Laut dem US-amerikanischen Unterhaltungsmagazin "Variety" nimmt Tom Cruise im Ranking der bestverdienenden Schauspieler den ersten Platz ein. Für seine Hauptrolle in der Erfolgsfortsetzung "Top Gun: Maverick" soll der Actionstar satte 100 Millionen US-Dollar kassiert haben. Damit liegt der Scientologe deutlich über den Einnahmen seiner 25 Schauspielkollegen und -kolleginnen,auf der Liste. Weltweit spielte das "Top Gun"-Sequel bisher knapp 1,2 Millarden US-Dollar ein.



An zweiter Stelle folgt überraschenderweise Will Smith. Trotz seiner skandalösen Oscar-Watsche erhielt der frühere Rapper und Comedian für die kommende Apple-Produktion "Emancipation" geschätzte 35 Millionen US-Dollar. Dicht dahinter liegen Oscarpreisträger Leonardo DiCaprio und Brad Pitt, denen beide eine Gage von knapp 30 Millionen ausgezahlt wurde. Pitt bekam den Betrag für ein bis dato noch unbetiteltes Filmprojekt im Bereich der Formel 1, an dem auch Rennfahrer Lewis Hamilton beteiligt sein soll. Publikumsliebling DiCaprio winkt das große Geld hingegen für das Drama "Killers of the Flower Moon", bei dem es sich um eine erneute Zusammenarbeit mit Starregisseur Martin Scorsese handelt.



Kaum weibliche Beteiligung

Anhand der Liste zeigt sich bestens die Vermögensschere zwischen Mann und Frau, die auch in der Filmindustrie noch Spuren zieht. So ist die erste Frau unter Hollywoods Super-Verdienern weit abgeschlagen auf Platz 16 zu finden. Hierbei handelt es sich um Schauspielerin Margot Robbie, die für ihre Hauptrolle im kommenden "Barbie"-Film von Greta Gerwig eine Gage von 12,5 Millionen Dollar erhielt. Abseits von Robbie sind die einzigen Frauen, die eine Platzierung im Ranking ergatterten "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown (10 Millionen), Emily Blunt (4 Millionen), Hollywood-Ikone Jamie Lee Curtis (3,5 Millionen) und "Damengambit"-Hauptdarstellerin Anya Taylor Joy (1,8 Millionen).