Dramatische Szenen spielten sich im Formel-2-Rennen im Rahmen des GP von Großbritannien in Silverstone ab. In der ersten Runde kam es zu einem heftigen Crash zwischen Dennis Hauger und Roy Nissany, in dem sich der Halo-Cockpitschutz einmal mehr als Lebensretter herausstellte.

Der Norweger Hauger kam im hinteren Teil des Fahrerfeldes von der Strecke ab und sprang über mehrere Kerbe zurück auf die Piste. In diesem Moment kreuzte Nissany seinen Weg, was zu einem schlimmen Aufprall führte. Zum Glück blieben beide Fahrer unverletzt.