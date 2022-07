Pro von Frido Hütter

Männliche Spermien sind schneller aber kurzlebiger. – Bis vor knapp 30 Jahren, als in Imola mit Roland Ratzenberger und Ayrton Senna gleich zwei Fahrer an einem Rennwochenende den Tod fanden, hätte man den obigen Satz auch auf Formel-1-Piloten münzen können. In der Regel verunglückte pro Saison jeweils einer der rund zwei Dutzend tödlich.

Seither ist bloß einer, Jules Bianchi, an den Spätfolgen einer Kollision mit einem Räumfahrzeug gestorben. Der mögliche Tod junger Menschen hält also als Gegenargument kaum noch.