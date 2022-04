Als weinendes Baby, schlechtester Weltmeister oder Kasperl wird Lewis Hamilton derzeit nicht selten von Fans der Königsklasse tituliert. Es sei nur gerecht, dass der Seriensieger der vergangenen Jahre endlich einmal erlebt, wie es ist, dem Feld hinterherzufahren. Auf die Frage, warum das so sein sollte, tun sich besagte Zuseher schon weitaus schwerer, Gründe zu finden.

Denn jedem, der sich ein wenig mit der Formel 1 befasst, ist klar, dass Hamilton zu den Größten aller Zeiten gehört. In Sachen Titel zog er bereits mit Michael Schumacher gleich, in zahlreichen anderen Statistiken hat er den Deutschen bereits überholt. Profitierte er dabei über Jahre von einem uneinholbaren Mercedes? Mit Sicherheit. Fiel ihm der Erfolg deshalb in den Schoß? Keinesfalls. Lewis Hamilton hat nicht erst in der vergangenen Saison bewiesen, dass es in Sachen Talent nicht viele geben, die ihn fordern können.

Zwei davon kämpfen in diesem Jahr um den Titel: Charles Leclerc und Max Verstappen. Der frische Wind an der Spitze tut der Formel 1 gut, sorgt vor allem beim jungen Publikum für noch mehr Interesse. Auf den alten Hasen darf man trotzdem nicht vergessen, Hohn, Spott und Beleidigung hat er ohnehin nicht verdient. Denn spannender als ein Titel-Zweikampf wäre nur eines: ein Dreikampf.