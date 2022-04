Lange wurde schon darüber diskutiert, nun ist die Vertragsverlängerung von Carlos Sainz bei Ferrari fix. Wie die Scuderia am Donnerstag vor dem Großen Preis der Emilia-Romagna in Imola bekannt gab, bleibt der Spanier bis 2024 als Fahrer bei den Italienern.

Der 27-Jährige wird somit zumindest zwei weitere Jahr gemeinsam mit WM-Spitzenreiter Charles Leclerc auf Punktejagd gehen und soll Ferrari endlich wieder zu einem Titel verhelfen.

In der bisherigen Saison holte er einen zweiten und einen dritten Platz, in Australien schied er aus. Zuvor war Sainz in der Formel 1 bereits bei AlphaTauri (zuvor Toro Rosso), Renault und McLaren unter Vertrag.