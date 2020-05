Region wartet auf das "Go"Zuschauer in Spielberg sind weiter kein Thema

Facebook

Die Steiermark wartet Anfang Juni nicht auf die Eurofighter, sondern auf die Formel-1-Flieger... © APA/ERWIN SCHERIAU

In einer Hinsicht sind die USA der Welt voraus, wenn man so will. Die wichtigste Motorsportserie des Landes fährt schon wieder, in Washington, ohne Zuschauer. Den Sieg holte sich Kevin Harvick, es war sein 50. Erfolg, er „feierte“ ihn mit Mund-Nasen-Schutz. Und meinte: „Wir vermissen die Fans.“