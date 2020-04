Facebook

Bernie Ecclestone © APA/AFP/ANDREJ ISAKOVIC

Es klingt wie ein verspäteter Aprilscherz, ist aber wahr: Ex-Formel-1-Boss Bernie Ecclestone wird mit 89 Jahren erneut Vater. Das haben Ecclestone und seine 44-jährige Ehefrau Fabiana dem "Blick" bestätigt. "Ja, im Sommer ist es so weit", sagt Ecclestone. Fabiana bestätigt: "Es wird ein Bub."

Der britische Milliardär, der im Oktober 90 wird, freut sich über "das Geschenk Gottes". Und darüber, dass es trotz seines Alters noch geklappt hat. "Wir hatten nach meiner Formel-1-Zeit ja genügend Zeit zum Üben."

Ohne Spaß und Humor "machst du dich in diesen Tagen kaputt. Ich will es mit Fabiana jetzt auch in der Isolation gut haben. Zum Glück geht uns auf der Farm nie Arbeit aus", sagt der Brite, der in Sao Paolo bei seiner brasilianischen Frau ist.

Für Ecclestone wird es das vierte Kind. Er hat bereits drei Töchter: Deborah, Petra und Tamara. Darum freu sich der Brite: "Eindlich ein Bub."