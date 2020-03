Zerwürfnis mit Mateschitz?Manager Berkessy hat den Red Bull Ring verlassen

Facebook

Ring-Manager Philipp Berkessy mit LH Hermann Schützenhöfer beim Formel-1-GP 2019 © Juergen Fuchs

Das Terminchaos in der Formel 1 hat auch folgende Idee auftauchen lassen: Könnte man ein abgesagtes Rennen nicht auf dem Red Bull Ring nachtragen? Als Doppel-Veranstaltung. Am Samstag, dem 4. Juli wird, zum Beispiel, in Spielberg der "GP von Australien" gestartet. Tags darauf kommt wie geplant der "GP von Österreich" zur Austragung. So könnte der Formel-1-Zirkus einige Absagen kompensieren. Zwei Rennen an einem Ort, so könnten heuer sicher noch viele Rennen gefahren werden...