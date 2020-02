Eine Absage des Formel-1-Rennens in Vietnam am 5. April wegen des Coronavirus wird nicht mehr ausgeschlossen.

Die Formel 1 bleibt auch nicht vom Corona-Virus verschont © APA/GEORG HOCHMUTH

"Wenn die Situation im März kompliziert wird, wenn es gestoppt werden muss, dann müssen wir es absagen", sagte der Präsident des Volkskomitees der Stadt Hanoi, Nguyen Duc Chung Chung, am Mittwoch. Er könne nicht mehr mit "100 Prozent Sicherheit sagen, dass das Event stattfindet".

Zuvor hatten die Veranstalter mitgeteilt, dass die neue Rennstrecke fertiggestellt sei. Das ursprünglich für den 19. April angesetzte Rennen in China wurde bereits abgesagt. Die Organisatoren in Vietnam hatten jedoch vor Kurzem geäußert, dass sie weiter an der Austragung festhalten. Hanoi liegt nur rund 150 Kilometer von der Grenze zu China entfernt.