Beim Formel-1-Grand-Prix von Austin am Sonntag wird Valtteri Bottas aus der Pole Position starten. Der Finne setzte sich in einem spannenden Qualifying vor Sebastian Vettel und Max Verstappen durch. Lewis Hamilton landete auf Platz fünf.

Valtteri Bottas © AP

Valtteri Bottas startet am Sonntag beim Formel-1-Grand-Prix der USA in Austin vom besten Startplatz. Der Mercedes-Pilot sicherte sich die Pole Position am Samstag mit einer neuen Rekordrunde in 1:32,029 Minuten.

Hinter dem Finnen landeten Sebastian Vettel im Ferrari und Red-Bull-Pilot Max Verstappen. Die ersten fünf Fahrer waren am Ende des Qualifyings nur durch 0,292 Sekunden getrennt.

Hamilton könnte am Sonntag (ab 20.10 Uhr MEZ im Kleine-Zeitung-Liveticker) mit relativ wenig Mühe seinen sechsten WM-Titel holen. Ein achter Platz würde dem Briten bei dann noch zwei ausständigen Rennen reichen, um sich gegen seinen Teamkollegen Bottas rechnerisch endgültig abzusichern.

Die Ergebnisse des Qualifyings 1. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes, 2. Sebastian Vettel (GER) Ferrari, 3. Max Verstappen (NED) Red Bull, 4. Charles Leclerc (MON) Ferrari, 5. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes, 6. Alexander Albon (THA) Red Bull, 7. Carlos Sainz (ESP) McLaren, 8. Lando Norris (GBR) McLaren, 9. Daniel Ricciardo (AUS) Renault, 10. Pierre Gasly (FRA) Toro Rosso, 11. Nico Hülkenberg (GER) Renault, 12. Kevin Magnussen (DEN) Haas, 13. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso, 14. Lance Stroll (CAN) Racing Point, 15. Romain Grosjean (FRA) Haas, 16. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo, 17. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo, 18. George Russell (GBR) Williams, 19. Sergio Perez (MEX) Racing Point, 20. Robert Kubica (POL) Williams.

Das gilt allerdings nur für den Fall, dass Bottas den Grand Prix gewinnt. Andernfalls ist Hamilton ohnehin fix Weltmeister, er könnte sich dann sogar einen Ausfall erlauben.