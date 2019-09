Facebook

Im Formel-1-Duell zwischen Sebastian Vettel und Charles Leclerc entgleitet Ferrari die Kontrolle. Selbst nach der Eskalation von Sotschi will Teamchef Mattia Binotto die Vertrauenskrise zwischen den Stallrivalen am liebsten weiter weglächeln. Der "Corriere dello Sport" in Italien erkennt nach den jüngsten Machtspielchen am Schwarzen Meer längst einen "offenen Krieg" zwischen Vettel und Leclerc.