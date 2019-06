Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Der Showrun von Red Bull Racing lockte zahlreiche Fans in die Grazer Innenstadt. Hier sehen Sie ein Video aus der Sicht von Formel-1-Fahrer Max Verstappen, der den Schloßberg im Eiltempo hinauf bretterte...

When you're late for a very important date in Graz! 🇦🇹 #AustrianGP pic.twitter.com/MHc0OG2S83 — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) 26. Juni 2019