Eigentlich lag Sebastian Vettel das gesamte Rennen vor Hamilton, am Ende dürfte aber der Brite jubeln © AP

Lewis Hamilton hat seine Führung in der Formel-1-WM mit einem glücklichen Sieg in Kanada ausgebaut. Der Mercedes-Star fuhr in Montreal zwar nicht als Erster über die Ziellinie, profitierte aber von einer Fünf-Sekunden-Zeitstrafe für seinen Ferrari-Rivalen Sebastian Vettel. Dieser war von der Strecke abgekommen und soll Hamilton nach Meinung der Sportkommissäre danach gefährdet haben.

"Sie stehlen uns das Rennen", schimpfte Vettel am Funk. Viele sahen die Unschuld des Deutschen in der strittigen Situation als erwiesen. Hamilton erbte den 78. GP-Sieg seiner Karriere, den fünften im siebenten Saisonrennen und den dritten in Folge. In der WM-Wertung führt der Brite nach dem ersten Saisondrittel nun 29 Punkte vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas. Vettel, der weiter seit August 2018 auf einen Rennsieg wartet, liegt als Dritter bereits 62 Zähler zurück.

Die Szene des Rennens hatte sich in Runde 48 ereignet: Vettel rutschte in einer Schikane von der Piste, kehrte unmittelbar danach aber auf diese zurück. Er zog nach rechts, dadurch war zwischen seinem Ferrari-Boliden und der Mauer kein Platz mehr. Hamilton, der bereits knapp herangekommen war, musste zurückstecken. Im Finish kam der Brite noch einmal nahe an Vettel heran, musste ihn aber gar nicht mehr überholen. 1,342 Sekunden hinter dem Deutschen fuhr er am Ende als Sieger über die Linie.

Schmälern lassen wollte sich Hamilton den Triumph durch Vettels Malheur nicht. "Das ist nicht die Art und Weise, wie ich gewinnen wollte", sagte er bei der Zieldurchfahrt am Funk. "Aber ich wäre vorbeigekommen." Vettel sah es zum selben Zeitpunkt naturgemäß ein wenig anders: "Das ist eine verkehrte Welt. Das ist nicht fair. Ich hatte Glück, dass ich nicht in die Mauer gekracht bin." Später führte er weiter aus: "Ich weiß nicht, wofür ich bestraft worden bin. Es ist allgemein bekannt, dass Gras weniger Haftung hat als Asphalt."

Hamilton gewinnt dank einer 5-Sek.-Strafe von Vettel. Wieder schlagen die Gesetzeshüter zu. Lasst sie doch fahren. Und ein wenig Zweikampf wäre doch für die F1 soooo wichtig. Schade https://t.co/B39ZDqjYP1 — Gerhard Hofstädter (@hofstage) 9. Juni 2019

Im Schlussklassement blieb Vettel vor seinem Teamkollegen Charles Leclerc nur Rang zwei. Red-Bull-Pilot Max Verstappen wurde hinter Bottas Fünfter. Das nächste Rennen steht in zwei Wochen in Le Castellet in Frankreich auf dem Programm.

Schlechter Verlierer

Noch via Boxenfunk klagte der Heppenheimer über die Entscheidung der Stewards: "Ich kann das nicht nachvollziehen, was da passiert ist. Ich hätte ihn fast touchiert und jetzt erhalte ich eine Zeitstrafe. So darf ein Rennen nicht entschieden werden." Vettel kam in der Box an und stürmte anstatt die obligatorischen Interviews zu geben, sofort zu den Stewards. Nach dem Rennen zischte Vettel erst ins Ferrari-Motorhome ab, statt sich den üblichen Interviews zu stellen. Erst nach einigen Minuten Abkühlungsphase erschien der Vorjahressieger unter tosendem Applaus der Zuschauer zur Siegerehrung.

Kurz zuvor ließ sich Vettel zu einer richtigen Peinlichkeit, wie es Sky-Experte Ralf Schumacher formulierte, hinreißen: Im "Parc ferme" tauschte er die Tafeln der Platzierungen aus und stellte vor den Mercedes und unter Pfiffen der Fans die Tafel für Platz zwei. Und was tat Hamilton bei der Siegerehrung? Er zog Vettel auf das Siegerpodest hoch - das hatte Stil!

Endresultat 1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:29:07,084 Std.

2. Sebastian Vettel (GER) Ferrari +3,658

3. Charles Leclerc (MON) Ferrari +4,696

4. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +51,043

5. Max Verstappen (NED) Red Bull +57,655

6. Daniel Ricciardo (AUS) Renault +1 Runde

7. Nico Hülkenberg (GER) Renault +1 Runde

8. Pierre Gasly (FRA) Red Bull +1 Runde

9. Lance Stroll (CAN) Racing Point +1 Runde

10. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso +1 Runde

11. Carlos Sainz jr. (ESP) McLaren +1 Runde

12. Sergio Perez (MEX) Racing Point +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo +1 Runde

14. Romain Grosjean (FRA) Haas +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo +1 Runde

16. George Russell (GBR) Williams +2 Runden

17. Kevin Magnussen (DEN) Haas +2 Runden

18. Robert Kubica (POL) Williams +3 Runden