Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lewis Hamilton © APA/AFP/ANDREJ ISAKOVIC

Der kleine Harry aus England starb im Alter von nur fünf Jahren an Krebs. Ihm hatte Lewis Hamilton seinen Sieg in Barcelona Mitte Mai gewidmet und den Pokal geschenkt. Außerdem hatte Mercedes einen Nachbau von Hamiltons aktuellem Silberpfeil zu Harry nach Hause geschickt.

"Es ist schwer, das alles zu verdauen. Aber man muss positiv bleiben. Das Leben ist so kostbar und wir wissen alle nicht, wie lange es dauert", sagte Hamilton auf der Pressekonferenz vor dem siebenten Saisonrennen am Sonntag in Montreal. "Gott hat nun einen Engel mehr", erklärte Hamilton, der zwischen den Formel-1-Wochenenden von Monaco und Kanada vergangene Woche beim Begräbnis von Mercedes-Aufsichtsratschef Niki Lauda in Wien gewesen war. "Wir fahren weiter mit Niki in unseren Herzen, das wird nie aufhören", betonte der fünffache Weltmeister nun in Kanada. "Wir werden immer wollen, dass er stolz gewesen wäre."