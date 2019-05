Anfang Dezember kommt ein Film über Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher in die Kinos. Schumachers Familie unterstützt das Projekt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zuletzt ging Michael Schumacher für Mercedes an den Start © GEPA pictures

Man darf auf "Schumacher" gespannt sein: Das Leben von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher wird verfilmt und wird ab Dezember in den Kinos laufen. Was wirklich überrascht: Schumachers Familie stellt für die Dokumentation unveröffentlichtes Material aus dem Privatarchiv zur Verfügung. Laut Management ist es der erste Film über Schumacher mit Unterstützung der Familie. Im Film gibt es daher auch Interviews mit Sohn Mick Schumacher, der derzeit in der Formel 2 Gas gibt, Tochter Gina, eine erfolgreiche Westernreiterin, und Vater Rolf Schumacher (73). Natürlich kommen auch zahlreiche Weggefährten und Rivalen von Michael Schumacher zu Wort.

Aktueller Gesundheitszustand kein Thema

Vor 25 Jahren hat Michael Schumacher seinen ersten von insgesamt sieben Weltmeistertitel geholt. "Seine herausragende Karriere verdient es, gefeiert zu werden", wird Schumachers Beraterin Sabine Kehm auf "Spiegel Online" zitiert. Seine größten Erfolge feierte Schumacher zwischen 2000 und 2004. Da holte er im Ferrari fünf WM-Titel in Folge.

2012 beendete der Deutsche endgültig seine Karriere. 2013 verunglückte Schumacher beim Skifahren und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Seither ist er nicht mehr öffentlich aufgetreten. Der aktuelle Gesundheitszustand soll in der Dokumentation kein Thema sein.