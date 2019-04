Facebook

Sieger Lewis Hamilton mit dem Sieger der Herzen: Charles Leclerc © APA/AFP/ANDREJ ISAKOVIC

Und den 21-jährigen Monegassen nach seinen Technik-Problemen, die ihn am Ende auf Platz drei zurückwarfen, nicht entsprechend bedauerte. Auch Weltmeister Lewis Hamilton, der so den Sieg abstaubte, und auch Mercedes-Sportchef Toto Wolff schien ihr Erfolg fast ein bisschen peinlich, „nur gedämpfte Freude“ käme da auf, meinte Wolff, und Charles Leclerc sei auf jeden Fall „ein kommender Champion.“

Selbst Sebastian Vettel, für den sein junger, extrem starker Teamkollege ja eine ganz spezielle Herausforderung darstellt, versäumte es nicht, ihm sofort seine Hochachtung auszusprechen. Sofort nach der Zieldurchfahrt entschuldigte er sich erst über Funk bei seinem Team für seinen eigenen Fehler, der nächste Satz galt aber schon Leclerc: „Ich weiß ja nicht genau, was da bei Charles war, aber es tut mir sehr leid für ihn. Aber gratuliert ihm bitte zu seiner ganz tollen Leistung – er ist ein fantastisches Rennen gefahren und hätte gewinnen sollen.“

Vettel nahm seinen Dreher, der ihn durch den folgenden Reifen- und Flügeldefekt auf Rang fünf zurückwarf, ja sofort auf seine Kappe, wollte auch eventuellen Windeinfluss nicht als mögliche Entschuldigung gelten lassen. Obwohl sogar seine Kontrahenten, vor allem beide Mercedes-Piloten, darauf hinwiesen, dass gerade in der fraglichen Kurve die Böen zum Teil sehr heftig gewesen seien und sehr wohl einen Einfluss gehabt haben könnten, „gerade wenn man sich in einem direkten Zweikampf befindet und dadurch vielleicht im Moment nicht auf der idealen Linie unterwegs ist“, wie Valtteri Bottas betonte.

Vettel hob nach dem Rennen viel mehr darauf ab, dass das wichtigste für ihn jetzt sei, heraus zu finden, warum er sich trotz der deutlichen Fortschritte seit Australien im Auto immer noch nicht so wohl fühle wie bei den Tests in Barcelona. Da hatte er ja von Anfang an das Gefühl, endlich wieder einmal ein Auto zu haben, „das absolut genau das macht, was ich will, mit dem ich wieder richtig spielen kann.“ Genau das ist im Moment aber noch nicht wieder der Fall – Vettel plagte sich in Bahrain vor allem mit einem extrem nervösen Heck des Ferrari herum. Etwas, was seinem Fahrstil überhaupt nicht entgegenkommt.

Zumindest auf eines kann er sich aber im Moment noch verlassen: Ferrari-Teamchef Mattia Binotto steht voll hinter ihm. Schon über Funk versuchte er direkt nach dem Rennen, ihn aufzubauen: „Du bist ein sehr starkes Rennen gefahren, so etwas wie der Dreher kann am Limit passieren. Warte nur – China wird dein allerbestes.“ Und auch später am Abend stellte er sich öffentlich noch einmal deutlich vor den viermaligen Weltmeister: „Wir sollten aufhören, hier ständig nur über Fehler zu reden. Wir wollen Fahrer, die alles versuchen, die das Letzte aus sich und dem Auto heraus holen. Dabei kann auch einmal etwas schiefgehen...“

Trotzdem – der Heppenheimer weiß natürlich auch: Er bräuchte jetzt schon unbedingt ein, zwei wirklich gute Rennen, um Ferrari-intern nicht doch bald ins Hintertreffen zu geraten. Nach momentanem Stand sollten China und Baku, wo die Geraden, auf denen die Roten in Bahrain schon deutliche Vorteile hatten, noch länger sind, Ferrari-Strecken sein. Umso wichtiger, dort dann auch wieder ein perfektes Auto zu haben – am Mittwoch beim Testen wil er in dieser Hinsicht einiges ausprobieren, „wir haben schon ein paar Ideen...“

Auch in diesem Punkt bekam Vettel moralische Schützenhilfe ausgerechnet von Lewis Hamilton: Es könne schon mal vorkommen, dass man das Set-up an einem Wochenende nicht nach Wunsch hinbekomme – das seien eben alles Dinge, die die Beobachter von außen nicht wirklich mitbekämen und deshalb auch nicht fair beurteilen könnten. „Ich weiß nicht, was genau bei ihm los war, aber ich erinnere mich an die Zeit mit Nico Rosberg. Da waren wir schnell bei den Barcelona-Tests, und dann war das Auto im Rennen ganz anders. Man ist machtlos, hat einfach keinen Grip. Und beim nächsten Rennen ist es wieder ganz anders.“