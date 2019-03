Valtteri Bottas fühlt sich besser und fitter als in den vergangenen Saisonen. Der Finne möchte nach seinem Sieg in Australien nun in Bahrain nachlegen.

Valtteri Bottas © APA/AFP/ASANKA BRENDON RATNAYAKE

Nach seinem beeindruckenden Auftaktsieg in Australien will Valtteri Bottas beim zweiten Saisonrennen der Formel 1 am Sonntag in Bahrain nachlegen. In der Wüste von Sakhir geht er als WM-Führender und mit viel Zuversicht an den Start Der finnische Mercedes-Pilot ist nach einem Jahr ohne Sieg mit sich selbst in Klausur gegangen und hat sich ein Stück neu erfunden.

Seine Selbstoptimierung hat Bottas bis an den Polarkreis geführt. In Lappland hatte der Mercedes-Nachfolger des Deutschen Nico Rosberg an der "Arctic Lapland Rally" teilgenommen und war Fünfter geworden. Getankt hat Bottas dort auch frische Entschlossenheit für den Behauptungskampf gegen den fünffachen Formel-1-Weltmeister und Teamkollegen Lewis Hamilton.

"Es ist ziemlich schwer zu erklären, was in meinem Kopf im vergangenen Winter vorgegangen ist. Es hat sich aber ganz bestimmt etwas geändert, wie ich jetzt über Dinge im Leben ganz allgemein und im Rennfahren denke", sagte Bottas vor dem Grand Prix in Bahrain am Sonntag (17.10 Uhr MESZ, live ORF eins, RTL und Sky). "Ich habe versucht, alles für dieses Jahr zu optimieren, jede erdenkliche Kleinigkeit zu maximieren", ergänzte er.

Der erste Winter ohne Grippe

Der Finne profitiert freilich auch von der Lockerung des Gewichtslimits in dieser Saison. "Ich musste nicht bei jeder Mahlzeit darauf achten, ob ich ein oder zwei Kalorien zu viel zu mir nehme", meinte Bottas, der nach eigener Einschätzung während seiner gesamten Formel-1-Karriere stets einige Kilo unter seinem Normalgewicht bleiben musste.

Diesmal jedoch musste er sich dem Kampf mit den Pfunden nicht so vehement stellen. "Du erholst dich besser, schläfst besser, fühlst dich besser", berichtete Bottas, der nach sechs Jahren erstmals einen Winter ohne Grippe überstand.

Um nach einer Saison zurückzuschlagen, in der Bottas durch eigene Fehler, technische Probleme und auch die auf Hamilton ausgerichtete Stallregie ausgebremst worden war, waren physische Änderungen aber nicht genug. Der Mann aus dem Süden Finnlands entdeckte das Fotografieren für sich, reiste mit seiner Frau Emilia, einer ehemaligen Olympia-Schwimmerin, durch Südamerika und genehmigte sich in seiner Heimat auch mal einen. Dann stand für Bottas, dessen äußeres Zeichen der Wandlung ein Mehrtagebart ist, fest: "Ich werde dieses Jahr jeden bezwingen."

Dieser glühende Ehrgeiz begeisterte auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff, der die Karriere von Bottas schon mehr als zehn Jahre begleitet und ihn auch selber beraten hat. "Für mich ist das ein bisschen wie im Märchen", meinte der Österreicher über Bottas, der in seinem ersten Mercedes-Jahr gleich drei Grand Prix gewonnen hatte, dann aber keinen mehr. "Lass dich nicht von anderen brechen und glaube an dich."

Bottas fiel das insbesondere in der vergangenen Saison nicht leicht, nachdem ihn Wolff in Ungarn als "Wingman" Hamiltons gelobt hatte. Übersetzt heißt das in etwa: Adjutant. Das kratzte an Bottas' Stolz.

Australien bezeichnete Bottas nun als das "beste Rennen" seiner Karriere. Bei einem Rückstand von mehr als 20 Sekunden konnte wegen eines defekten Unterbodens nicht einmal Hamilton das Tempo des früheren Williams-Piloten mitgehen. Zudem holte sich Bottas den WM-Punkt für die schnellste Rennrunde. "Das wird ein großer Schub für dieses Jahr", versicherte Bottas, der auch um ein Cockpit für 2020 fährt.

Seine Zäsur über den Winter erinnert durchaus an seinen Vorgänger Rosberg, der sich für die Saison 2016 ebenfalls eine Frischzellenkur verschrieben hatte. Das Aufsuchen eines Zen-Meisters in Kyoto sowie das Umnähen seiner Handschuhe für ein besseres Gefühl beim Start waren nur zwei Elemente. Auf dem Weg zum WM-Triumph vor drei Jahren gewann Rosberg dann gleich die ersten vier Grand Prix. Den Anfang hat Bottas gemacht.