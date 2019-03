Facebook

Red Bull © KK/Red-Bull-Content, Getty Images

Vor dem ersten Trainingstag in Melbourne (hier Qualifying live) beim Formel-1-Auftakt in Melbourne war Red-Bull-Motorsport-Koordinator Helmut Marko noch sehr optimistisch gewesen, hatte sein Team voll im WM-Kampf gesehen, den Titelgewinn für Max Verstappen als klares Ziel ausgegeben. Dass jetzt entgegen aller Prognosen und Beobachtungen bei den Testfahrten Mercedes doch wieder vorneweg zu fahren scheint, überraschte und erschreckte auch ihn ein bisschen, wie so viele andere Experten. Eine Erklärung sei, dass die Silbernen in Barcelona mit den Benzinmengen massiv geblufft hätten. „Oder, dass sie ihre Probleme - die sie hatten, das haben wir ja gesehen - optimal aussortiert haben.“