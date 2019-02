Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lewis Hamilton ©

Adrenalin scheint das Lebenselexier von Lewis Hamilton zu sein. Der fünffache Formel-1-Weltmeister reicht die Nervenkitzel in seinem Beruf anscheinend nicht. In der rennfreien Pause probierte der 34-Jährige gleich mehrere neue Hobbys aus. "Surfen und Skydiven am gleichen Tag ist für mich der ultimative Tag", schreibt Hamilton auf Instagram. Er hat nun die Lizenz zum Fallschirmspringen. Der Brite dürfte bei seiner Vertragsverhandlung mit Mercedes wohl Wert darauf gelegt haben, gefährliche Hobbys ausüben zu dürfen. Denn normalerweise sind solche außergewöhnlichen Abenteuer nicht erlaubt.

Hamilton beim Fallschirmspringen...

... beim Surfen...

...und bei der Super Bowl.