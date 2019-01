Formel-1-Star Lewis Hamilton hat sich in New York ein weiteres, ganz nettes Eigenheim zugelegt.

Hat keine Geldsorgen: Lewis Hamilton © AP

Man gönnt sich ja sonst nichts im Leben. Für seinen bereits fünften Weltmeistertitel hat sich Lewis Hamilton nun wohl selbst belohnt. So kaufte sich der Formel-1-Star in New York ein Apartment. Dieses ist über 600 Quadratmeter groß und soll rund 35 Millionen Euro gekostet haben.

Das Anwesen in Manhattan soll auf dem Dach einer ehemaligen Buchbinderei im Stadtteil Tribeca liegen. Die 250 Quadratmeter Außenfläche bieten einen Top-Blick auf den Hudson River bis hin zur Freiheitsstatue. Im Inneren serviert die Wohnung dazu vier Schlafzimmer, ein 25-Meter-Schwimmbecken, einen Fitnessraum, eine Bibliothek und eine Party-Lounge.

In diesem Luxus-Block befindet sich die Wohnung Foto © Getty Images

Es ist aber nicht einmal die teuerste Wohnung, die der Brite besitzt. Denn 2017 kaufte Hamilton ebenfalls in New York ein Apartment, für das er 38 Millionen Euro hingeblättert hat. Zudem besitzt der Engländer, dessen offizieller Wohnsitz Monaco ist, ein Haus in Colorado.

Der Ausblick ist auch ganz nett Foto © Getty Images