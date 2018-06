Facebook

2014 wurde dem Red-Bull-Ring neues Leben eingehaucht © AP

Es war einmal, nein, wir beginnen anders. Weil es war nichts Märchenhaftes an der Geburtsstunde des Motorsports in Österreich. Die Notlage nach dem Zweiten Weltkrieg führte alle Motorsportler zusammen. Es wurde 1956 der Automobil-Sport-Club (ÖASC) gegründet. Die Rallyefahrer bekamen eine Wettfahrt vom Bodensee zum Neusiedler See, das Gaisbergrennen war EM-Lauf. Und die Rundstreckenpiloten fanden in Form der Flugplatzrennen ihre „Spielwiese“.

