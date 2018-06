Max Verstappen hat die Kollision zwischen Sebastian Vettel und Valtteri Bottas beim Formel-1-Grand-Prix in Le Castellet mit Ironie kommentiert.

© APA/AFP/BORIS HORVAT

Max Verstappen hat die Kollision zwischen Sebastian Vettel und Valtteri Bottas beim Formel-1-Grand-Prix in Le Castellet mit Ironie kommentiert. "Ich denke, das nächste Mal, wenn ihr Seb seht, solltet ihr ihn auffordern, seinen Stil zu ändern. Denn ehrlich gesagt, das kann man nicht akzeptieren", sagte der Niederländer am Sonntag bei der Pressekonferenz, was Lewis Hamilton zum Schmunzeln brachte.

Nach mehreren Unfallbeteiligungen in den ersten Rennen des Jahres war Verstappen wegen seines Fahrstils von mehreren Seiten heftig angegriffen worden. "Das haben sie zu mir gesagt zu Beginn der Saison, also denke ich, ihr solltet das Gleiche machen", fuhr der Red-Bull-Pilot nach seinem zweiten Platz im Rennen hinter Hamilton fort. Ernster gemeint war wohl der abschießende Rat des 20-Jährigen: "Seb sollte natürlich nichts machen, sondern einfach weiter fahren, davon lernen und weitermachen."

Verstappen war in Frankreich der primäre Nutznießer des Vorfalls wenige Sekunden nach dem Start des Grand Prix. Die Rennleitung erklärte Ferrari-Fahrer Vettel zum Verursacher des Zusammenstoßes und brummte ihm eine Fünf-Sekunden-Strafe auf. Der Deutsche, der wie Bottas nach Reparaturarbeiten an der Box ans Ende des Feldes zurückgefallen war, arbeitete sich noch auf Platz fünf vor. Mercedes-Mann Bottas musste sich mit Rang sieben begnügen.

Im Mercedes-Lager war die Schuldfrage verständlicherweise schnell geklärt. "Der räumt ihn voll ab. Das ist verrückt", sagte Hamilton nach Ansicht der Fernsehbilder von dem Crash. "Warum Vettel für diesen Riesenfehler nur fünf Sekunden Strafe bekommt, verstehe ich nicht", meinte auch Team-Aufsichtsrat Niki Lauda. Vettel habe Bottas' Rennen zerstört.