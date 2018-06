Der Frankreich-GP ist endlich wieder im Formel-1-Kalender. Und in Frankreich gab es eine Reihe von spektakulären Augenblicken. Allen voran das Duell von Gilles Villeneuve und Rene Arnoux in Dijon 1979.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

AUTO-PRIX-F1-FRA-PRACTICE © (c) APA/AFP/BORIS HORVAT (BORIS HORVAT)

Den genauen Verlauf der Fahrbahn auf dem Circuit Paul Ricard zu folgen, ist ziemlich schwierig. Die Farbstreifen, in rot und blau gehalten, wobei jede Zone mehr oder weniger Grip bietet, lässt so manchen Beobachter und Fotografen verzweifeln. Und in Anbetracht der vielen Streckenmöglichkeiten (es sind genau 167 Varianten!) muss man von den Formel-1-Piloten auch schon im Qualifying (hier live) doch Ortskenntnis abverlangen, damit sie sich auch zurecht finden.

Die Kritik wurde natürlich gleich am ersten Tag laut, wie auch der tägliche Verkehrsstau bei der An- und Abfahrt sich nicht vermeiden lässt. Es existiert nämlich nur eine einsame Landesstraße, über die der gesamte Verkehr gelotst wird.

Not just a pretty face 😉



Circuit Paul Ricard's colourful, abrasive runoff areas offer different grip levels



Punishing the tyres when drivers go off-track#FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/HF7mk0PI3L — Formula 1 (@F1) 22. Juni 2018

Freilich bot der GP von Frankreich ein Unzahl spektakulärer Momente. Man schrieb das Jahr 1979, der Grand Prix von Frankreich wurde Dijon-Prenois gefahren. Und das Duell zwischen Rene Arnoux und Gilles Villeneuve war das spannendste, das die Formel 1 je gesehen hatte. Ja noch heute die Erinnerungen wach hält.

Rene Arnoux wurde Jahre später, im Ferrari-Magazin, dazu befragt. Und die Originalzitate zeigen eine ganz besondere Art, wie Fahrer damals miteinander umgegangen sind: „Das war unglaublich in Dijon. Mit unserem Duell haben Villeneuve und ich Geschichte geschrieben. So eine Show hätte ich nur mit Gilles abziehen können... Wir waren sehr gute Freunde, ich mochte ihn. Auf den Rennstrecken haben wir sehr viel Zeit miteinander verbracht. Wenn die Renault-Chefs nicht in der Box waren, schlich ich in die Ferrari-Garage, um ein paar Nudeln mit ihm zu essen, wenn Villeneuve hingegen Lust auf französische Küche hatte, verzogen wir uns hinten in die Box zu mir.

Großer Preis von Frankreich Paul Ricard - Le Castellet 53 Runden a 5,842 km 1. Freies Training: 1. Hamilton (GBR) Mercedes 1:32,231, 2. Bottas (FIN) Mercedes 1:32,371, 3. Ricciardo (AUS) Red Bull 1:32,527, 3. Räikkönen (FIN) Ferrari 1:33,003, 5. Vettel (GER) Ferrari 1:33,172, 6. Grosjean (FRA) Haas 1:33,318, 7. Verstappen (NED) Red Bull 1:33,331. 2. Freies Training: 1. Hamilton 1.32,539, 2. Ricciardo 1:33,243, 3. Verstappen 1:33,271, 4. Räikkönen 1:33,426, 5. Vettel 1:33,689, 6. Grosjean 1:33,699, 7. Bottas 1:34,156. Sonntag: Rennen (16.10 Uhr)

Wir kannten einander in- und auswendig, und so war das Duell extrem, aber ohne, dass etwas passierte. Er wusste, dass ich ihn nicht hinauswerfen würde, ich war sicher, dass Gilles mir zwar „ein bisschen an den Karren fahren“ würde, mehr aber nicht...

Dieses Duell steht ganz an der Spitze der atemberaubenden Momente in einem GP von Frankreich.

1. Duell Arnoux - Villeneuve:

2. Start-Unfall von Maurizio Gugelmin 1989

3. Coulthard vs. Schumacher - Magny Cours 2000

4. Onboard-Action

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.