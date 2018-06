Am Dienstag wurde die Trennung zwischen Red Bull Racing und Renault bekannt. Die Franzosen nahmen es nüchtern auf. Wollen das Leben Red Bull aber schwer machen.

Cyril Abiteboul © (c) GEPA pictures/ XPB Images

In einer ersten Stellungnahme nach der Trennung von Red Bull zeigte sich die Verantwortlichen von Renault eher zurückhaltend. Man habe damit sogar gerechnet, Überraschung sei es keine gewesen. Renault-Teamchef Cyril Abiteboul meinte aber auch: "Wir werden alles tun, damit sie es bereuen."

Dass der Motorenwechsel nicht in Österreich sondern schon vor dem Frankreich-GP an diesem Wochenende bekannt gegeben wurde, geschah auf Druck von Renault, die endlich Klarheit haben wollten. Weil die weitere Zusammenarbeit noch in diesem Jahr davon abhängt. Es geht da bei Renault auch um "geistiges Eigentum", sagte Abiteboul.

Red Bull hatte Renault sogar noch ein Angebot gemacht, obwohl schon festgestanden ist, dass die Partnerschaft enden würde. "Es gab Uneinigkeit darüber, wie es weitergehen sollte. Für uns ist das jetzt eine Bestätigung von dem, was schon länger in der Luft lag. Es geht dabei auch um eine strategische, kommerzielle Entscheidung - nicht nur eine technische und sportliche von Red Bull", weiß Abiteboul.

