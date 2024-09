Mit einer sensationellen Vorstellung sicherte sich Charles Leclerc den Sieg auf dem legendären Autodromo Nazionale Monza. Gemeinsam mit Zehntausenden Tifosi feierte der Monegasse den überraschenden Erfolg. Während McLaren mit den Plätzen zwei (Oscar Piastri) und drei (Lando Norris) bitter enttäuscht war, kam es für das Weltmeisterteam Red Bull Racing noch schlimmer.

Nach einem völlig verpatzten Qualifying taten sich die Bullen auch am Rennsonntag schwer. Sergio Perez kam nicht über Platz acht hinaus, Weltmeister Max Verstappen wurde Sechster und verlor acht Punkte auf Verfolger Lando Norris in der Fahrer-WM. In der Konstrukteurs-Wertung liegt McLaren nur noch acht Punkte hinter Red Bull, Ferrari fehlen aktuell 39 Zähler. Der RB20 kam auch in Monza nicht in Fahrt und die Enttäuschung war Verstappen ins Gesicht geschrieben. „Beide WM-Titel sind derzeit nicht realistisch“, sagte der 26-Jährige zur aktuellen Situation.

Auto als Monster

Die Balance des Autos sei katastrophal, auf die Spitzenteams fehlt mehr als nur eine Hundertstelsekunde. „Im Grunde hat sich unser Auto innerhalb von sechs bis acht Monaten von einem sehr dominanten Auto zu einem unfahrbaren Auto entwickelt. Wir müssen wirklich alles auf den Kopf stellen.“ Derzeit sei man „in allen Bereichen“ nicht konkurrenzfähig, es brauche „viele Veränderungen“. Der Niederländer fügte an: „Letztes Jahr hatten wir ein großartiges Auto, das dominanteste aller Zeiten und wir haben es im Grunde genommen in ein Monster verwandelt, also müssen wir es wieder umdrehen.“