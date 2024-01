Die insgesamt 17 Rennen mit dem amtierenden Weltmeister Jake Dennis der am 13. Jänner in Mexico City startenden Rennserie werden beim Salzburger Privatsender sowohl im linearen Programm als auch auf der Streamingplattform ServusTV On gezeigt, hieß es in einer Aussendung. Andreas Gröbl und Daniel Goggi kommentieren abwechselnd die Rennen.

ServusTV hat sich auch die exklusiven FreeTV-Rechte für Deutschland gesichert. Dort ist die Formel E künftig linear auf DF1 sowie digital bei ServusTV On oder auch df1.de zu sehen. Die Formel-E-Saison läuft heuer von 13. Jänner (Mexico City) bis 21. Juli (London). Dazwischen macht die Serie etwa in Tokio, Monaco, Berlin und Shanghai Halt.