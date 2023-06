Lucas Auer: "Man lernt, was es heißt, zu verlieren"

DTM-Vizemeister. DTM-Vizemeister Lucas Auer (28) krachte im Jänner im Training für das 24-Stunden-Rennen gegen die Boxenmauer und zog sich Frakturen der Lendenwirbelsäule zu. Der DTM-Vizemeister kämpfte sich zurück und greift am Wochenende in Holland an.