Ken Block (55) war am Montagnachmittag mit einem Schneemobil in Wasatch County im US-Bundesstaat Utah unterwegs gewesen, als bei einer steilen Bergabfahrt das Gefährt umkippte und auf dem US-Amerikaner landete. Laut Büro des örtlichen Sherrifs sei Block noch an der Unfallstelle verstorben.

Sein Team Hoonigan-Racing schrieb auf Instagram, dass Block nicht nur Pionier und Visionär gewesen war, sondern vor allem auch Ehemann und Vater. Wir werden ihn vermissen, hieß es.

Berühmt wurde Block nicht unbedingt wegen seiner Erfolge bei den WM-Rallyes, vielmehr durch seine spektakulären Drift-Videos an den verschiedensten Schauplätzen. Am berühmtesten wurde das Video in den Straßen von San Francisco. Diese "Gymkhana-Clips" erreichten auf You Tube mehr als 500 Millionen Aufrufe.

Das Potenzial der Social Media Kanälen hatte er früh erkannt, galt als Influencer für Autofans. Er arbeitete so mit Subaru, Ford, später auch mit Audi und Porsche zusammen.

Gründer von DC

Block kam ursprünglich vom Skate- und Snowboarden und baute die Marke 8-Ball-Clothing und nachher D.C. (DC Shoes) auf. Sein "DC-Mountain-Lab" wurde für Snowboardstars wie Travis Rice oder Todd Richards zur zweiten Heimat.

Im neuen Jahrtausend verkaufte Block seine Anteile und widmete sich voll dem Rennsport. Seine unglaubliche Geschichte erzählte er unter anderem im "Bomb Hole"-Podcast.