Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gerwald Grössing verunfallte in seinem Ford Fiesta WRC © GEPA pictures

Niki Mayr-Melnhof hat bei der Schneebergland-Rallye seinen dritten Sieg in der Rallye-Staatsmeisterschaft in Folge gefeiert. Der Steirer distanzierte in acht Sonderprüfungen mit Co-Pilot Leopold Welsersheimb im Ford Fiesta R5 seinen Ford-Kollegen Gerhard Aigner um 4:40 Minuten. Damit baute Mayr-Melnhof seinen Vorsprung auf Aigner in der Meisterschaft auf 16 Zähler aus.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.