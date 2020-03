Facebook

Hirscher wurde von Matthias Walkner herausgefordert © Screenshot

Oftmals nehmen es Spitzensportler nach ihrem Karrierende nicht mehr so genau mit der Fitness. Bei Marcel Hirscher besteht diese Gefahr nicht, wie der achtfache Gesamtweltcup-Sieger auf Instagram unter Beweis stellte.

Freund und Extremsportler Matthias Walkner forderte in seiner Instagram-Story nämlich dazu auf, die "CANpushupchallenge" zu absolvieren. Dabei muss man Liegestützte auf vier Dosen erledigen. Walkner zeigte im Video sein sportliches Talent und absolvierte die Übung mit Bravour. Kurze Zeit später stellte Marcel Hirscher den Motorradfahrer aber in den Schatten. In seiner Instagram-Story zeigte er wie fit er auch nach seinem Karriereende noch ist. Auf zwei Dosen macht er ohne große Aufregung einen Push-Up und bewies damit einmal mehr seinen Kampfgeist.

Hier gibt es das Video zum Nachsehen: